У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована у місті Києві – 112, у Львівській області – 109, Івано-Франківській області – 76 та Рівненській області – 71", - сказав міністр.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", загалом в Україні виявлено 61 851 випадок коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 856, загалом одужало вже 34 000 осіб (+828 за добу), померло - 1 551 осіб (+17 за добу), підозри на хворобу отримали 112 255 осіб (+1 141 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2 416 (+52);
▪️ Волинська область — 3 401 (+42);
▪️ Дніпропетровська область — 1 275 (+15);
▪️ Донецька область — 818 (+5);
▪️ Житомирська область — 1 654 (+20);
▪️ Закарпатська область — 4 641 (+63);
▪️ Запорізька область — 700 (+9);
▪️ Івано-Франківська область — 3 765 (+76);
▪️ Кіровоградська область — 689 (+1);
▪️ м. Київ — 7 278 (+112);
▪️ Київська область — 3 391 (+32);
▪️ Львівська область — 8 462 (+109);
▪️ Луганська область — 116 (+6);
▪️ Миколаївська область — 530 (+3);
▪️ Одеська область — 2 691 (+31);
▪️ Полтавська область — 371 (+11);
▪️ Рівненська область — 5 303 (+71);
▪️ Сумська область — 393 (+10);
▪️ Тернопільська область — 2 548 (+40);
▪️ Харківська область — 3 203 (+64);
▪️ Херсонська область — 218 (+1);
▪️ Хмельницька область — 1 008 (+14);
▪️ Чернівецька область — 5 443 (+39);
▪️ Черкаська область — 870 (+17);
▪️ Чернігівська область — 667 (+13).
Нагадаємо, в Україні на 8:30 23 липня зафіксовано вже 61,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попереднього дня - понад 800.