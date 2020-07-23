В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано в городе Киеве - 112, во Львовской области - 109, Ивано-Франковской области - 76 и Ровенской области - 71", - сказал министр.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине выявлено 61851 случай коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 856, в общем выздоровели уже 34000 человек (+828 за сутки), умерло - 1551 человек (+17 за сутки), подозрения на болезнь получили 112 255 человек (1 141 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2416 (+52);
▪️ Волынская область - 3401 (+42);
▪️ Днепропетровская область - 1275 (+15);
▪️ Донецкая область - 818 (+5);
▪️ Житомирская область - 1654 (+20);
▪️ Закарпатская область - 4641 (+63);
▪️ Запорожская область - 700 (+9);
▪️ Ивано-Франковская область - 3765 (+76);
▪️ Кировоградская область - 689 (+1);
▪️ г. Киев - 7278 (+112);
▪️ Киевская область - 3391 (+32);
▪️ Львовская область - 8462 (+109);
▪️ Луганская область - 116 (+6);
▪️ Николаевская область - 530 (+3);
▪️ Одесская область - 2691 (+31);
▪️ Полтавская область - 371 (11);
▪️ Ровенская область - 5303 (+71);
▪️ Сумская область - 393 (10);
▪️ Тернопольская область - 2548 (+40);
▪️ Харьковская область - 3203 (+64);
▪️ Херсонская область - 218 (+1);
▪️ Хмельницкая область - 1008 (+14);
▪️ Черновицкая область - 5443 (+39);
▪️ Черкасская область - 870 (+17);
▪️ Черниговская область - 667 (+13).
Напомним, в Украине на 8:30 23 июля зафиксировано уже 61,8 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущего дня - более 800.