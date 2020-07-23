В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 112 человек, в общем - уже более 7200 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Киеве за последние сутки обнаружили коронавирус у 112 человек, всего в столице уже более 7200 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло еще на 112 человек. В настоящее время в столице уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди заболевших:
▪️ 60 женщин (в возрасте от 19 до 88 лет);
▪️ 47 мужчин (в возрасте от 19 до 73 лет);
▪️ 2 девочки (6 месяцев и 14 лет);
▪️ 3 мальчика (от 4 до 15 лет).
"В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы. Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 20, в Деснянском - 16, в Печерском и Соломенском районах - по 13 случаев", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.