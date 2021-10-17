У Києві за добу 451 новий випадок COVID-19: померло 18 осіб

"+451 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 244 230)", - написав він.



За інформацією голови міста, за минулу добу на COVID-19 захворіли 245 жінок від 18 до 91 року, 153 чоловіки від 18 до 89 років, 19 дівчаток від 1 до 17 років і 34 хлопчики від 3 місяців до 17 років. 18 летальних випадків від вірусу (загалом 5664). Госпіталізовано 49 хворих, також о лікарні потрапило 328 осіб із підозрою на COVID-19. 98 киян подолали хворобу (загалом 224 341).

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (122), Дарницькому (86) та Святошинському (60) районах столиці.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,635 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 жовтня, — 11,3 тис., що менше, ніж напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому 4,7 тисячі осіб, що значно більше показника днем раніше.



