У Києві з вікна на 12 поверсі житлового будинку випала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Оболонському районі Києва, на вулиці Приозерній, жінка випала з вікна на 12 поверсі житлового будинку, передає УНН.
Так, кореспондент УНН повідомляє, що жінка віком приблизно 35 років випала з вікна, обставини події поки не відомі. На місці працювали правоохоронні органи та слідчо-оперативна група. На даний момент тіло вже забрали с місця події.
Нагадаємо, у місті Чорноморськ, під Одесою, пенсіонерка випала з вікна 6 поверху і залишилась живою. Пенсіонерку врятувала супутникова антена, що була прикріплена до стіни будинку.