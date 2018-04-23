В Киеве из окна на 12 этаже жилого дома выпала женщина

Так, корреспондент УНН сообщает, что женщина в возрасте примерно 35 лет выпала из окна, обстоятельства происшествия пока не известны. На месте работали правоохранительные органы и следственно-оперативная группа. На данный момент тело уже забрали с места происшествия.

Напомним, в городе Черноморск, под Одессой, пенсионерка выпала из окна 6 этажа и осталась жива. Пенсионерку спасла спутниковая антенна, которая была прикреплена к стене дома.