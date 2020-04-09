У Києві вже 335 випадків COVID-19: минулої доби хворобу виявили у немовляти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві станом на ранок 9 квітня виявлено 335 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. За добу хворобу у столиці підтвердили у 41 особи, серед них два медики та немовля. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилась майже втричі в порівнянні з попередніми днями — на 41 людину. З них двоє медиків. За добу, що минула, в столиці ще один випадок, на жаль, летальний. Загалом у Києві вже 335 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — сказав Кличко.
З його слів, з нових випадків “11 жінок віком від 26 до 71 року і дівчинка, якій пів року, та 29 чоловіків від 36 до 70 років”.
Як зазначив мер міста, до лікарень столиці госпіталізували шість пацієнтів, інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 300 — у столиці.