У Києві вже 335 випадків COVID-19: минулої доби хворобу виявили у немовляти

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві станом на ранок 9 квітня виявлено 335 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. За добу хворобу у столиці підтвердили у 41 особи, серед них два медики та немовля. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.