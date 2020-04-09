В Киеве уже 335 случаев COVID-19: за прошедшие сутки болезнь обнаружили у младенца

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на утро 9 апреля выявлено 335 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки болезнь в столице подтвердили у 41 человека, среди них два медика и младенец. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.