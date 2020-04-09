В Киеве уже 335 случаев COVID-19: за прошедшие сутки болезнь обнаружили у младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на утро 9 апреля выявлено 335 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки болезнь в столице подтвердили у 41 человека, среди них два медика и младенец. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущими днями - на 41 человек. Из них двое медиков. По прошедшие сутки в столице еще один случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.
По его словам, из новых случаев "11 женщин в возрасте от 26 до 71 года и девочка, которой полгода, и 29 мужчин от 36 до 70 лет".
Как отметил мэр города, в больницы столицы госпитализировали шесть пациентов, другие лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 300 - в столице.