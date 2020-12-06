У Києві виявлено 1518 нових випадків COVID-19 за добу, померли 15 людей

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу - 1518. Померли 15 людей. Всього коронавірус забрав життя 1425 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 79 809", - повідомив Кличко.

Захворіли: 813 жінок віком від 18 до 91 років, 583 чоловіка віком від 18 до 85 років, 67 дівчаток від 1 до 17 років та 55 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворів, зокрема, 71 медик.

До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 285, в Деснянському – 237 та в Подільському районі – 185 випадків, - зазначив мер. - Пам‘ятайте про елементарні, але такі необхідні правила. Не нехтуйте власним здоров‘ям! Бережіть себе!", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні на ранок неділі зафіксовано вже понад 813 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 11,5 тисяч.