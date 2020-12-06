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В Киеве обнаружено 1518 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 15 человек

В Киеве обнаружено 1518 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 15 человек

Киев • УНН

 • 12456 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1518 человек. 15 больных умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 1518. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1425 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 79 809", - сообщил Кличко.

Заболели: 813 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 583 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 67 девочек от 1 до 17 лет и 55 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел, в частности, 71 медик.

В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 285, в Деснянском - 237 и в Подольском районе - 185 случаев, - отметил мэр. - Помните об элементарных, но таких необходимых правилах. Не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине на утро воскресенья зафиксировано уже более 813 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 11,5 тысяч.

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