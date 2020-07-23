У Києві відновили рух після "інціденту з пакетом" на вулиці Кіото

"Рух відновлено", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, зранку у четвер до поліції надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру.

Патрульні поліцейські після отримання повідомлення перекрили рух до прибуття вибухотехніків.