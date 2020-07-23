В Киеве возобновили движение после "инцидента с пакетом" на улице Киото
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Деснянском районе Киева восстановили движение по улице Киото после проверки подозрительного пакета, обнаруженного ранее на остановке. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы, передает УНН.
"Движение восстановлено", - сообщили в полиции.
Напомним, утром в четверг в полицию поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение.
Патрульные полицейские после получения сообщения перекрыли движение до прибытия взрывотехников.