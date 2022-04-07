У Києві відновили рух 11 маршруток
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Києві приватні перевізники відновили роботу на 11 маршрутах. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
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Відновили роботу маршрути №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.
У КМДА додали, що за необхідності кількість рухомого складу збільшуватиметься як на таких маршрутах, так і на загальноміських маршрутах великої протяжності.
Нагадаємо
З 6 квітня метро у Києві розпочинає роботу на одну годину раніше — з 7:30.