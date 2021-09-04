У Києві відновили фонтан на Арсенальній площі, який раніше "проломила" вантажівка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Києві відремонтували фонтан на Арсенальній площі, який зруйнувала вантажівка наступного ж дня після його відкриття. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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“Фахівці вже відновили і сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься”, — написав мер.
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Кличко нагадав, що оновлена Арсенальна площа — це пішохідна зона, і запевнив, що відповідний знак на площі встановили ще перед відкриттям громадського простору.
Нагадаємо
На Арсенальній площі у Києві 1 вересня міська влада відкрила новий фонтан з підсвіткою. Проте наступного дня на нього наїхала вантажівка та частково провалилася під землю.
У коментарі УНН пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко зазначила, що наразі правоохоронцями зафіксовано звернення про аварію на Арсенальній площі.