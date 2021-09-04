У Києві відновили фонтан на Арсенальній площі, який раніше "проломила" вантажівка

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“Фахівці вже відновили і сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься”, — написав мер.

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Кличко нагадав, що оновлена Арсенальна площа — це пішохідна зона, і запевнив, що відповідний знак на площі встановили ще перед відкриттям громадського простору.

Нагадаємо

На Арсенальній площі у Києві 1 вересня міська влада відкрила новий фонтан з підсвіткою. Проте наступного дня на нього наїхала вантажівка та частково провалилася під землю.



У коментарі УНН пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко зазначила, що наразі правоохоронцями зафіксовано звернення про аварію на Арсенальній площі.