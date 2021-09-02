Не простояв і доби: у центрі Києва вантажівка провалила новий фонтан

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“Тільки вчора ввечері відкрили оновлену Арсенальну площу, а сьогодні там вже пошкодили "сухий“ фонтан. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче”, — написав Кличко у Telegram-каналі.

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Зазначається, що в результаті наїзду вантажівки пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані. Фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою.

Кличко додав, що інвестор проекту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. “А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі спричинені збитки”, - додав він.

У коментарі УНН пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко зазначила, що наразі правоохоронцями зафіксовано звернення про аварію на Арсенальній площі.

“Звернення (про аварію — ред.) є. На місце інциденту виїхали поліцейські, подію ще не кваліфікували, триває перевірка”, — зазначила Тищенко.

Додамо

У серпні повідомлялося про реконструкцію Арсенальної площі у Києві. У планах КМДА було встановлення фонтану та висадження алею сакур. Також повідомлялося, що при розробці проекту благоустрою площі було також передбачено створення безбар’єрного простору, озеленення території перед входом у будівлю станції метро “Арсенальна” та оновлення вуличного освітлення.