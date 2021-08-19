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У Києві реконструюють Арсенальну площу: хочуть встановити фонтан та посадити сакури

У Києві реконструюють Арсенальну площу: хочуть встановити фонтан та посадити сакури

Київ • УНН

 • 18635 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Києві триває реконструкція Арсенальної площі. Наразі планується встановити фонтан та висадити алею сакур. Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає УНН.

Деталі

Зараз триває масштабна реконструкція площі навколо станції метро “Арсенальна”, згодом зведуть так званий “сухий” фонтан за павільйоном метро, а також висадять алею сакур.

“Нещодавно будівельники завершили реставраційні роботи в історичній будівлі колишньої військової комендатури, де було повністю відновлено дах, площею 4,5 тисячі квадратних метрів. Також на початку липня біля станції метро „Арсенальна“ запрацювала багатофункціональна площа з зоною коворкінгу з метою створення сучасної платформи для проведення мистецьких та культурних заходів, інсталяцій та перформансів. Арсенальна площа зовсім скоро стане сучасною зоною відпочинку, яка буде доступною для всіх киян та гостей міста”, — повідомив секретар КМДА Володимир Бондаренко.

Бондаренко додав, що при розробці проєкту благоустрою площі, було також передбачено створення безбар’єрного простору, озеленення території перед входом у будівлю станції метро “Арсенальна” та оновлення вуличного освітлення.

Нагадаємо

Будинок “Квіти України” у Києві внесли до реєстру державних пам’яток.

Українські Національні Новини

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