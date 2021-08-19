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В Киеве реконструируют Арсенальную площадь: хотят установить фонтан и посадить сакуры

В Киеве реконструируют Арсенальную площадь: хотят установить фонтан и посадить сакуры

Киев  •  УНН

 • 18628 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киеве продолжается реконструкция Арсенальной площади. Сейчас планируется установить фонтан и высадить аллею сакур. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.

Детали

Сейчас идет масштабная реконструкция площади вокруг станции метро “Арсенальная”, впоследствии возведут так называемый “сухой” фонтан за павильоном метро, а также высадят аллею сакур.

“Недавно строители завершили реставрационные работы в историческом здании бывшей военной комендатуры, где была полностью восстановлена крыша, площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Также в начале июля у станции метро „Арсенальная“ заработала многофункциональная площадь с зоной коворкинга с целью создания современной платформы для проведения художественных и культурных мероприятий, инсталляций и перформансов. Арсенальная площадь совсем скоро станет современной зоной отдыха, которая будет доступна для всех киевлян и гостей города”, — сообщил секретарь КГГА Владимир Бондаренко.

Бондаренко добавил, что при разработке проекта благоустройства площади, было также предусмотрено создание безбарьерного пространства, озеленение территории перед входом в здание станции метро “Арсенальная” и обновление уличного освещения.

Напомним

Дом “Цветы Украины” в Киеве внесли в реестр государственных памятников.

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