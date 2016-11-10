У Києві відкрили пам'ятник Анні Ярославні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У столичному сквері на Львівській площі у присутності Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні Ізабель Дюмон відкрили пам'ятник Анні Ярославні, передає кореспондент УНН.
У церемонії відкриття пам'ятника взяли участь посли Бельгії, Швейцарії, Мексики, Польщі, Словенії, Норвегії, Грузії, а також міністр культури України Євген Нищук, скульптор, автор пам’ятника Костянтин Скритуцький та учні київських французьких шкіл.
"Анна не уявляла собі, що на початку 21 століття інша жінка, родом з з Франції, тобто я, відкриватиме статую, зведену на її честь, у центрі її рідного міста. Мені здається, це дуже символічно. Це укріпить зв'язки, які Франція розвиватиме і зміцнюватиме заради сильної, єдиної та вільної України", - зазначила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.
Довідка УНН: Анна Ярославна - середня дочка князя Київського Ярослава Мудрого та його другої дружини Інгігерди - дочки короля Шотландії і Швеції. Анна стала другою дружиною французького короля Генріха I Капета, а згодом королевою Франції, мати майбутнього короля Філіпа І. В історії цієї країни вона залишилася як прабабуся майже 30 французьких королів.