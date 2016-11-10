В Киеве открыли памятник Анне Ярославне

В церемонии открытия памятника приняли участие послы Бельгии, Швейцарии, Мексики, Польши, Словении, Норвегии, Грузии, а также министр культуры Украины Евгений Нищук, скульптор, автор памятника Константин Скритуцкий и ученики киевских французских школ.

"Анна не представляла себе, что в начале 21 века другая женщина, родом из из Франции, то есть я, открывать статую, возведенную в ее честь, в центре ее родного города. Мне кажется, это очень символично. Это укрепит связи, которые Франция будет развивать и укреплять ради сильной, единой и свободной Украины", - отметила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Справка: Анна Ярославна - средняя дочь князя Киевского Ярослава Мудрого и его второй жены Ингигерды - дочери короля Шотландии и Швеции. Анна стала второй женой французского короля Генриха I Капета, а впоследствии королевой Франции, мать будущего короля Филиппа I. В истории этой страны она осталась как прабабушка почти 30 французских королей.