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15 марта, 19:03 • 111684 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156521 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131558 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124521 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109338 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103792 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100312 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Киеве открыли памятник Анне Ярославне

В Киеве открыли памятник Анне Ярославне

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В столичном сквере на Львовской площади в присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Изабель Дюмон открыли памятник Анне Ярославне, передает корреспондент УНН.

В церемонии открытия памятника приняли участие послы Бельгии, Швейцарии, Мексики, Польши, Словении, Норвегии, Грузии, а также министр культуры Украины Евгений Нищук, скульптор, автор памятника Константин Скритуцкий и ученики киевских французских школ.

"Анна не представляла себе, что в начале 21 века другая женщина, родом из из Франции, то есть я, открывать статую, возведенную в ее честь, в центре ее родного города. Мне кажется, это очень символично. Это укрепит связи, которые Франция будет развивать и укреплять ради сильной, единой и свободной Украины", - отметила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Справка: Анна Ярославна - средняя дочь князя Киевского Ярослава Мудрого и его второй жены Ингигерды - дочери короля Шотландии и Швеции. Анна стала второй женой французского короля Генриха I Капета, а впоследствии королевой Франции, мать будущего короля Филиппа I. В истории этой страны она осталась как прабабушка почти 30 французских королей.

Украинские Национальные Новости

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