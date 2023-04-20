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"Храм. Українська самоідентифікація": відкрили виставку розписів з розстріляної під час окупації церкви

"Храм. Українська самоідентифікація": відкрили виставку розписів з розстріляної під час окупації церкви

Київ • УНН

 • 5004961 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. У галерії мистецтв "Лавра" у Києві відкрилась виставка «ХРАМ. Українська самоідентифікація» із розписами церкви Покрова Пресвятої Богородиці в селі Липівка Київської області, повідомили у КМДА, пише УНН.

Деталі

Ці розписи було створено для церкви, зруйнованої радянською владою і відновленої меценатським коштом Богдана Батруха із таким самим посвяченням – Покрова Пресвятої Богородиці. У 2015 році художники Анатолій Криволап та Ігор Ступаченко почали створювати першу частину розписів, які протягом 2020-2021 років змонтували у храмі. 

Після початку повномасштабної війни, село Липівку окупували російські варвари. Храм перетворився на укриття для дітей, жінок та людей похилого віку. На території церкви йшли запеклі бої. Особливо постраждала баня, у якій вже були змонтовані архангели, серафими та пантократор. У архангелів повиривало груди, у серафимів відірвало крила, пантократора було посічено уламками. Художники вирішили залишити ці розписи в такому стані для нащадків та як приклад варварства загарбників.

Як повідомив куратор проєкту Юрій Комельков, війна не зупинила роботу художників.

«Разом із Богданом Батрухом прийняте спільне рішення завершити розписи. Це насправді чудо, яке відбувається під час війни! І ми вирішили виставити другу, останню частину розписів разом із розписаним макетом храму. В експозицію проєкту я включив фотовиставку, присвячена розстрілу церкви», – прокоментував Юрій Комельков.

Виставка працюватиме з 20 квітня до 25 червня.

Доповнення

Як повідомляли у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті, під час окупації внаслідок обстрілів було пошкоджено фасади та окремі ділянки інтер’єрів церкви Покрова Пресвятої Богородиці в селі Липівка Київської області.

Нагадаємо

У Національному музеї історії України стартувала фотовиставка про історичну спадщину Маріуполя.

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