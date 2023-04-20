"Храм. Украинская самоидентификация": открыли выставку росписей из расстрелянной во время оккупации церкви

Детали

Эти росписи были созданы для церкви, разрушенной советской властью и восстановленной на меценатские средства Богдана Батруха с таким же посвящением – Покрова Пресвятой Богородицы. В 2015 году художники Анатолий Криволап и Игорь Ступаченко начали создавать первую часть росписей, которые в течение 2020-2021 годов смонтировали в храме.

После начала полномасштабной войны село Липовка оккупировали российские варвары. Храм превратился в укрытие для детей, женщин и стариков. На территории церкви шли ожесточенные бои. Особенно пострадала баня, в которой уже были смонтированы архангелы, серафимы и пантократор. У архангелов вырвало грудь, у серафимов оторвало крылья, пантократор был посечен обломками. Художники решили оставить эти росписи в таком состоянии для потомков и как пример варварства захватчиков.

Как сообщил куратор проекта Юрий Комельков, война не остановила работу художников.

«Вместе с Богданом Батрухом принято совместное решение завершить росписи. Это на самом деле чудо, которое происходит во время войны! И мы решили выставить вторую, последнюю часть росписей вместе с расписанным макетом храма. В экспозицию проекта я включил фотовыставку, посвященную расстрелу церкви», – прокомментировал Юрий Комельков.

Выставка будет работать с 20 апреля по 25 июня.

Дополнение

Как сообщали в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести, во время оккупации в результате обстрелов были повреждены фасады и отдельные участки интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Липовка Киевской области.

Напомним

В Национальном музее истории Украины стартовала фотовыставка об историческом наследии Мариуполя.