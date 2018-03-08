У Києві відбувся легкоатлетичний пробіг “Ladies Run”
Київ • УНН
Київ. 8 березня. УНН. В столиці пройшов легкоатлетичний пробіг “Ladies Run”, присвячений святу 8 березня. Про це повідомив кореспондент УНН.
Понад 350 чоловік з різних міст та країн взяли участь у заході, присвяченому першому святу весни. Учасники бігли Маріїнським парком, по спеціальному маршруту.
Довжина траси склала 4,4 кілометри, а спортсменів вітали кадети Військового ліцею ім. Богуна. УНН побували на “Жіночому пробігу” і дізналися, як це: бігти на честь жінок і весни в таку не весняну погоду.
Нагадаємо, у Львові активісти провели Марш “Сестринство, підтримка, cолідарність”.