У Києві відбувся легкоатлетичний пробіг “Ladies Run”

Понад 350 чоловік з різних міст та країн взяли участь у заході, присвяченому першому святу весни. Учасники бігли Маріїнським парком, по спеціальному маршруту.

Довжина траси склала 4,4 кілометри, а спортсменів вітали кадети Військового ліцею ім. Богуна. УНН побували на “Жіночому пробігу” і дізналися, як це: бігти на честь жінок і весни в таку не весняну погоду.

Нагадаємо, у Львові активісти провели Марш “Сестринство, підтримка, cолідарність”.