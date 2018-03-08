В Киеве состоялся легкоатлетический пробег "Ladies Run"
Киев • УНН
Киев. 8 марта. УНН. В столице прошел легкоатлетический пробег "Ladies Run", посвященный празднику 8 марта. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Более 350 человек из разных городов и стран приняли участие в мероприятии, посвященном первому празднику весны. Участники бежали Мариинским парком, по специальному маршруту.
Длина трассы составила 4,4 километра, а спортсменов приветствовали кадеты военного лицея им. Богуна. УНН побывали на "Женскому пробега" и узнали, как это: бежать в честь женщин и весны в таковую не весеннюю погоду.
Напомним, во Львове активисты провели Марш "Сестричество, поддержка, cолидарнисть".