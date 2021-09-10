У Києві вдвічі зменшилася кількість безробітних - центр зайнятості

Деталі

Станом на 1 вересня 2021 року на обліку в Київській міській службі зайнятості перебувало 12,3 тис. безробітних — у 2,1 рази менше, ніж у відповідну дату торік, коли на обліку було 25,2 тис. осіб. Допомогу надавали 10,8 тис. безробітним, минулого року — 22,3 тис.

У вересні цього року на одне вільне робоче місце претендує одна особа. Найбільш затребувані у роботодавців — водії автотранспортних засобів, сестри медичні, поліцейські (інспектори) патрульної служби, слюсарі-сантехніки, продавці продовольчих товарів, вантажники, кухарі, працівники закладу ресторанного господарства, двірники, вантажники, охоронники. Також користуються попитом робітники з комплексного прибирання та утримання будинків із прилеглими територіями.

Серед безробітних службовців та керівників на одну вакансію претендують 11 безробітних.

Найбільший дефіцит вакансій — для менеджерів, бухгалтерів, економістів, адміністраторів, інженерів та юрисконсультів.

Нагадаємо

Безробітним спростили комунікацію з центрами зайнятості на карантині, дозволивши, зокрема, дистанційно підтверджувати, що вони хочуть продовжити статус безробітного.