Безробітним спростили співпрацю з центрами зайнятості на карантині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Безробітним спростили комунікацію з центрами зайнятості на карантині, дозволивши, зокрема, дистанційно підтверджувати, що вони хочуть продовжити статус безробітного, збільшивши строк подання документів, на підставі яких їм було надано статус в період карантину, онлайн. Уряд спростив таким чином механізми надання послуг у сфері зайнятості населення на засіданні у середу, 10 березня, передає УНН з посиланням на дані пресслужби Мінекономіки.
Деталі
Так, документом передбачено такі зміни:
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- підтвердження безробітним наміру перебувати в статусі безробітного в період карантину в дистанційному режимі без необхідності безпосереднього відвідування центру зайнятості;
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- збільшення з 10 до 30 днів строку подання до центрів зайнятості документів, на підставі яких їм було надано статус в період карантину в режимі онлайн;
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- впровадження дистанційного складання плану працевлаштування;
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- отримання права на проходження професійної підготовки особами, звільненими з військової служби після участі у проведенні АТО до досягнення ними пенсійного віку;
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- поширення права на отримання роботодавцями компенсації за сплату ЄСВ за працевлаштування непрацюючих працездатних осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.
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Доповнення
Коронакриза стала серйозним випробуванням для ринку праці. В Україні, як і у світі, упродовж минулого року відбулося суттєве зменшення кількості вакансій з одночасним зростанням рівня безробіття.
Станом на 30 листопада 2020 року у центрах зайнятості перебувало близько 410 тисяч безробітних.
Суттєвим залишається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили: станом на 1 січня 2021 року на одне робоче місце претендувало 11 безробітних громадян. Найбільш відчутним такий дисбаланс є у сфері сільського господарства: на одну пропозицію роботи претендує 41 особа.
За даними НБУ, рівень безробіття за методологією МОП у 2021 році поступово знижуватиметься - з 9,5% у 2020 році до 8,8% у 2021-му.