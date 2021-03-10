Безработным упростили сотрудничество с центрами занятости на карантине

Детали

Так, документом предусмотрено следующие изменения:



подтверждение безработным намерения находиться в статусе безработного в период карантина в дистанционном режиме без необходимости непосредственного посещения центра занятости;



увеличение с 10 до 30 дней срока подачи в центры занятости документов, на основании которых им был предоставлен статус в период карантина в режиме онлайн;



внедрение дистанционного составления плана трудоустройства;



получение права на прохождение профессиональной подготовки лицами, освобожденными с военной службы после участия в проведении АТО до достижения ими пенсионного возраста;



распространение права на получение работодателями компенсации за уплату ЕСВ за трудоустройство неработающих трудоспособных лиц, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.



Дополнение

Коронакризис стал серьезным испытанием для рынка труда. В Украине, как и в мире, на протяжении прошлого года произошло существенное уменьшение количества вакансий с одновременным ростом уровня безработицы.

По состоянию на 30 ноября 2020 года в центрах занятости находилось около 410 тысяч безработных.

Существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы: по состоянию на 1 января 2021 года на одно рабочее место претендовало 11 безработных граждан. Наиболее ощутим такой дисбаланс - в сфере сельского хозяйства: на одно предложение работы претендует 41 человек.

По данным НБУ, уровень безработицы по методологии МОТ в 2021 году будет постепенно снижаться - с 9,5% в 2020 году до 8,8% в 2021-м.