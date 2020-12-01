В Україні на обліку у центрах зайнятості перебуває понад 400 тис. безробітних

“Станом на 30 листопада 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становила майже 410 тис. осіб. З них допомогу по безробіттю отримували 353 тис. громадян. Середній розмір допомоги у жовтні — 3,7 тисяч гривень”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні максимальний розмір допомоги по безробіттю зріс до 9080 грн через підвищення прожиткового мінімуму. Так, розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишився без змін. На період карантину постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття розмір мінімальної допомоги по безробіттю збільшено з 650 до 1 000 гривень.