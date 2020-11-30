Максимальна допомога з безробіття зросте з грудня

Так, з 1 грудня, відповідно до закону про держбюджет на цей рік, збільшується один з ключових соціальних стандартів - прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні виплати та індексації грошових доходів населення у межах прожиткового мінімуму, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю.

"Сьогодні прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2197 грн на одну особу, а з 1 грудня зросте до 2270 грн. Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу по безробіттю, з 1 грудня отримуватимуть більше - 9080 грн за місяць", - повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Що ж до розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишиться без змін. На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю із 650 до 1000 гривень.

Нагадаємо, з 1 липня максимальний розмір допомоги з безробіття збільшився до 8788 гривень.