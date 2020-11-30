Максимальная помощь по безработице вырастет с декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. С 1 декабря в Украине максимальный размер пособия по безработице увеличивается до 9080 грн из-за повышения прожиточного минимума. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского городского центра занятости.
Так, с 1 декабря, согласно закону о госбюджете на этот год, увеличивается один из ключевых социальных стандартов - прожиточного минимума. От его размера зависит социальные выплаты и индексации денежных доходов населения в пределах прожиточного минимума, в частности, размер максимального пособия по безработице.
"На сегодня прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2197 грн на одного человека, а с 1 декабря возрастет до 2270 грн. Это значит, что те, кто получает максимальную помощь по безработице, с 1 декабря будут получать больше - 9080 грн в месяц", - сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.
Что касается размера минимальной помощи по безработице, то он останется без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.
Напомним, с 1 июля максимальный размер пособия по безработице увеличился до 8788 гривен.