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Відсьогодні зростає максимальний розмір допомоги з безробіття

Відсьогодні зростає максимальний розмір допомоги з безробіття

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. З 1 липня максимальний розмір допомоги з безробіття збільшиться до 8788 гривень. Про це УНН повідомили раніше у пресслужбі Київського міського центру зайнятості.

Так, з 1 липня, відповідно до закону про Державний бюджет України на 2020 рік, збільшиться один з ключових соціальних стандартів — прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги з безробіття. 

"Ті, хто отримує максимальну допомогу по безробіттю (яка вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати зараз чотири прожиткові мінімуми, тобто 8408 грн), з 1 липня будуть отримувати більше — 8788 грн за місяць”, — зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Що ж стосується розміру мінімальної допомоги з безробіття, то він залишиться без змін.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні збільшився розмір страхових виплат.

Українські Національні Новини

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