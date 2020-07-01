Відсьогодні зростає максимальний розмір допомоги з безробіття

Так, з 1 липня, відповідно до закону про Державний бюджет України на 2020 рік, збільшиться один з ключових соціальних стандартів — прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги з безробіття.

"Ті, хто отримує максимальну допомогу по безробіттю (яка вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати зараз чотири прожиткові мінімуми, тобто 8408 грн), з 1 липня будуть отримувати більше — 8788 грн за місяць”, — зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Що ж стосується розміру мінімальної допомоги з безробіття, то він залишиться без змін.



Нагадаємо, з 1 липня в Україні збільшився розмір страхових виплат.