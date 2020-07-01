З 1 липня в Україні збільшився розмір страхових виплат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. З 1 липня в Україні зросла сума одноразових допомог для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також членам їх родин, утриманцям у разі смерті працівників внаслідок виконання посадових обов’язків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування.
“З 1 липня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — з 2 102 гривень до 2 197 гривень. Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також членам їх родин, утриманцям у разі смерті працівників внаслідок виконання посадових обов’язків”, — сказано у повідомленні.
Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настало з 1 липня цього року, розмір допомоги складе:
— потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) — 37 349 грн;
— сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) — 219 700 грн;
— утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) — 43 940 грн.
Раніше ці виплати становили 35 734 грн, 210 200 грн і 42 040 грн відповідно.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.