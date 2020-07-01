С 1 июля в Украине увеличился размер страховых выплат
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С 1 июля в Украине выросла сумма единовременных пособий для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также членов их семей, иждивенцам в случае смерти работников в результате выполнения должностных обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
“С 1 июля 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2102 гривен до 2197 гривен. Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования Украины для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также членов их семей, иждивенцам в случае смерти работников в результате выполнения должностных обязанностей”, — говорится в сообщении.
Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 июля этого года, размер помощи составит:
— пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% утраты трудоспособности) — 37349 грн;
— семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) — 219 700 грн;
— иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) — 43 940 грн.
Ранее эти выплаты составляли 35 734 грн, 210 200 грн и 42 040 грн соответственно.
Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.