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С 1 июля в Украине увеличился размер страховых выплат

С 1 июля в Украине увеличился размер страховых выплат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. С 1 июля в Украине выросла сумма единовременных пособий для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также членов их семей, иждивенцам в случае смерти работников в результате выполнения должностных обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

“С 1 июля 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2102 гривен до 2197 гривен. Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования Украины для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также членов их семей, иждивенцам в случае смерти работников в результате выполнения должностных обязанностей”, — говорится в сообщении.

Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 июля этого года, размер помощи составит:

— пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% утраты трудоспособности) — 37349 грн;
— семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) — 219 700 грн;
— иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) — 43 940 грн.

Ранее эти выплаты составляли 35 734 грн, 210 200 грн и 42 040 грн соответственно.

Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

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