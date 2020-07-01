С сегодняшнего дня вырастет максимальный размер пособия по безработице
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С 1 июля максимальный размер пособия по безработице увеличится до 8788 гривен. Об этом сообщили УНН ранее в пресс-службе Киевского городского центра занятости.
Так, с 1 июля, согласно закону о Государственном бюджете Украины на 2020 год, увеличится один из ключевых социальных стандартов - прожиточный минимум. От его размера зависит социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице.
"Те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то есть 8408 грн), с 1 июля будут получать больше - 8788 грн в месяц", - отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.
Что же касается размера минимальной помощи по безработице, то он останется без изменений.
Напомним, с 1 июля в Украине увеличился размер страховых выплат.