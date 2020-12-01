В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных

“По состоянию на 30 ноября 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составило почти 410 тыс. человек. Из них помощь по безработице получали 353 тыс. граждан. Средний размер помощи в октябре — 3,7 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 декабря в Украине максимальный размер пособия по безработице вырос до 9080 грн из-за повышения прожиточного минимума. Так, размер минимального пособия по безработице остался без изменений. На период карантина постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы размер минимальной помощи по безработице увеличен с 650 до 1000 гривен.