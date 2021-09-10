В Киеве вдвое уменьшилось число безработных — центр занятости
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В столице по состоянию на сентябрь на учете в городской службе занятости находится 12,3 тыс. безработных, что вдвое меньше, чем в прошлом году в соответствующий период. Об этом сообщил Киевский городской центр занятости, передает УНН.
Детали
По состоянию на 1 сентября 2021 года на учете в Киевской городской службе занятости находилось 12,3 тыс. безработных — в 2,1 раза меньше, чем в соответствующую дату в прошлом году, когда на учете было 25,2 тыс. человек. Помощь предоставляли 10,8 тыс. безработным, в прошлом году — 22,3 тыс.
В сентябре этого года на одно свободное рабочее место претендует один человек. Наиболее востребованы у работодателей — водители автотранспортных средств, медицинские сестры, полицейские (инспекторы) патрульной службы, слесари-сантехники, продавцы продовольственных товаров, грузчики, повара, работники заведений ресторанного хозяйства, дворники, грузчики, охранники. Также пользуются спросом рабочие по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями.
Среди безработных служащих и руководителей на одну вакансию претендуют 11 безработных.
Самый большой дефицит вакансий — для менеджеров, бухгалтеров, экономистов, администраторов, инженеров и юрисконсультов.
Напомним
Безработным упростили коммуникацию с центрами занятости на карантине, позволив, в частности, дистанционно подтверждать, что они хотят продолжить статус безработного.