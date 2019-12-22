У Києві у парку вбито чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Труп киянина виявили на території парка «Юність» у Святошинському районі столиці. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка 1997 року народження виявили поблизу дитячого майданчику. На тілі покійного колото-різана рана грудної клітини, яка, ймовірно, і стала причиною смерті.
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Поліція розпочала досудове розслідування за статтею “умисне вбивство”.
Нагадаємо, на території Одеської області в піщаному кар'єрі знайшли тіло розстріляного чоловіка.