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У Києві в гуртожитку сталася пожежа: загорілася одна з кімнат

У Києві в гуртожитку сталася пожежа: загорілася одна з кімнат

Київ • УНН

 • 22596 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Києві в одному з гуртожитків сталася пожежа. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва, передає УНН.

Деталі

8 вересня о 19:40 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дегтярівській, 49, що у Шевченківському районі столиці.
До місця виклику відразу ж було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла в одній із кімнат на 6-поверсі 9-поверхового гуртожитку на площі 10 кв.м. Не гаючи часу, бійці приступили до гасіння пожежі.

О 20:11 пожежу вогнеборці локалізували, а о 20:12 – ліквідували.

Цитата

«Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено меблі, побутову техніку, особисті речі, віконні рами, закопчено стіни та стелю кімнати. На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Київ», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що обійшлося без жертв та постраждалих. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Доповнення

До слова, 7 вересня в Умані горів гуртожиток. Внаслідок пожежі постраждало 6 неповнолітніх.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

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