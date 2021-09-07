В Умані горів гуртожиток: постраждало 6 неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу в кімнаті чотирьохповерхового гуртожитку у місті Умань. Про це УНН повідомили у ДСНС.
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7 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Умань в кімнаті на першому поверсі чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва виникла пожежа.
Пожежу у м. Умань в гуртожитку Уманського національного університету садівництва ліквідовано на площі 30 м кв.
Підрозділами ДСНС за допомогою автодрабин евакуйовано 20 осіб.
Поліцейські забезпечили евакуацію мешканців і вивели з приміщення майже тридцять неповнолітніх.
За попередньою інформацією, під час надзвичайної події постраждало шестеро осіб. Чотирьом неповнолітнім, які отруїлися чадним газом, медики надають допомогу в Уманській центральній лікарні.
Двоє неповнолітніх травмувалися склом, коли під час займання на першому поверсі намагалися вибратися на вулицю через вікно.
Нагадаємо
Сьогодні, 7 вересня, в Умані у будинку на вулиці Софії Перовської на шостому поверсі через те, що паломники невдало облаштували зону барбекю, загорівся балкон.