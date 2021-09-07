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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 29826 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 132895 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123288 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120168 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Умани горело общежитие: пострадало 6 несовершеннолетних

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в комнате четырехэтажного общежития в городе Умань. Об этом УНН сообщили в ГСЧС.

Детали

7 сентября в ДСНС поступила информация, что в пгт. Умань в комнате на первом этаже четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства возник пожар.

Пожар в г.. Умань в общежитии Уманского национального университета садоводства ликвидировано на площади 30 м кв.
Подразделениями ДСНС с помощью автолестниц эвакуированы 20 человек.

Напомним

Сегодня, 7 сентября, в Умани в доме на улице Софьи Перовской на шестом этаже из-за того, что паломники неудачно обустроили зону барбекю, загорелся балкон.

Украинские Национальные Новости

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