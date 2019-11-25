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У Києві туристичний збір зріс на 73%

У Києві туристичний збір зріс на 73%

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. З січня по вересень 2019 року до місцевого бюджету Києва надійшло 42,4 млн грн туристичного збору, що на 73,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це кореспонденту УНН повідомили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у відповідь на інформаційний запит.

“За даними Державної фіскальної служби України, туристичного збору за 9 місяців 2019 року до місцевого бюджету м. Києва надійшло 42,4 млн грн. За 9 місяців 2018 року — 24,5 млн грн (зростання — 73,1%)”, — йдеться у відповіді.

Також повідомляється, що від підприємств туристичної сфери Києва за 9 місяців 2019 року до зведеного бюджету надійшло 1 110,9 млн грн податкових платежів. У минулому році за аналогічний період було 970,8 млн грн податкових платежів, що на 14,4% менше.

Нагадаємо, Кам’янець-Подільський з початку року отримав понад 670 тис. грн туристичного збору.

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