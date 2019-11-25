В Киеве туристический сбор вырос на 73%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. С января по сентябрь 2019 года в местный бюджет Киева поступило 42,4 млн грн туристического сбора, что на 73,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в ответ на информационный запрос.
"По данным Государственной фискальной службы Украины, туристического сбора за 9 месяцев 2019 года в местный бюджет г. Киева поступило 42,4 млн грн. За 9 месяцев 2018 год - 24,5 млн грн (рост - 73,1%)", - говорится в ответе.
Также сообщается, что от предприятий туристической сферы Киева за 9 месяцев 2019 года в сводный бюджет поступило 1 110,9 млн грн налоговых платежей. В прошлом году за аналогичный период было 970 800 000 грн налоговых платежей, что на 14,4% меньше.
Напомним, Каменец-Подольский с начала года получил более 670 тыс. грн туристического сбора.