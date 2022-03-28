У Києві та області змінили час комендантської години
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Відсьогодні у Києві та області комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
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"Відсьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 21:00 до 6:00 ранку", — написав Кличко.
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Через бойові дії біля Києва знову пошкоджено дві високовольтні лінії, які живлять частину будинків на правому березі. У деяких районах столиці знову немає світла.