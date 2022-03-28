В Киеве и области изменили время комендантского часа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. С сегодняшнего дня в Киеве и области комендантский час будет длиться с 21:00 до 6:00. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
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"С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше. И будет длиться с 21:00 до 6:00 утра", — написал Кличко.
Напомним
Из-за боевых действий возле Киева снова повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу. В некоторых районах столицы снова нет света.