У Києві та області оголосили штормове попередження: чого чекати
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Києві та області оголосили штормове попередження – очікують туман та зниження видимості, передає УНН із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.
Так, у Київській області 29 листопада очікують вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Також штормове повідомлення оголосили в Києві.
“29 листопада вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться в повідомленні.
Раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.