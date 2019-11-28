В Киеве и области объявили штормовое предупреждение: чего ждать
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Киеве и области объявили штормовое предупреждение - ожидается туман и снижение видимости, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
Так, в Киевской области 29 ноября ожидают ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Также штормовое сообщение объявили в Киеве.
"29 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца недели.