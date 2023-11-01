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У Києві та Дніпрі на деяких дорогах період холодів швидкість руху транспорту обмежується 50 км на годину

Київ • УНН

 • 147151 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві та Дніпрі з 1-го листопада до 1-го квітня максимально дозволена швидкість руху транспорту - 50 км на годину, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НП України Олексій Білошицький у Facebook, пише УНН.

У Києві та Дніпрі на деяких дорогах період холодів швидкість руху транспорту обмежується 50 км на годину

Деталі

З його слів, відповідно до рішення Київради, відсьогодні швидкість руху столицею обмежується до 50 кілометрів на годину на ділянках, де в літній період була дозволена швидкість 80 кілометрів на годину.
Зазнали змін швидкісного режиму 10 ділянок вулично-дорожньої мережі Києва, а саме:

  • Проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
  • Вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
  • Вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Бориса Грінченка до Південного мосту);
  • Проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • Проспект Воскресенський (від вулиці Воскресенської до вулиці Алішера Навої);
  • Проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • Автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва).

У Дніпрі, згідно з рішенням виконавчого комітету Дніпровської міськради, обмеження швидкості збільшувалось з 1 квітня до 1 листопада. Наразі діє обмеження, аналогічне зі столичним, - 50 км за годину на таких ділянках:

  • Вулиця Набережна Заводська (за виключенням деяких ділянок);
  • Вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
  • Шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
  • Шосе Донецьке, від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро";
  • Вулиця Маршала Малиновського, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
  • Міст Центральний та міст Кайдацький.

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