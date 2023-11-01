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В Киеве и Днепре на некоторых дорогах на период холодов скорость движения транспорта ограничивается 50 км в час

Киев • УНН

 • 147151 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве и Днепре с 1-го ноября до 1-го апреля максимально разрешенная скорость движения транспорта - 50 км в час, кроме участков, где разрешенная скорость ниже. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НП Украины Алексей Билошицкий в Facebook, пишет УНН.

В Киеве и Днепре на некоторых дорогах на период холодов скорость движения транспорта ограничивается 50 км в час

Детали

По его словам, согласно решению Киевсовета, отныне скорость движения по столице ограничивается до 50 километров в час на участках, где в летний период была разрешена скорость 80 километров в час.
Изменениям скоростного режима подверглись 10 участков улично-дорожной сети Киева, а именно:

  • Проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
  • Улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
  • Улица Саперно-Слободская (от улицы Бориса Гринченко до Южного моста);
  • Проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • Проспект Воскресенский (от улицы Воскресенской до улицы Алишера Навои);
  • Проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы города Киева).

В Днепре, согласно решению исполнительного комитета Днепровского горсовета, ограничение скорости увеличивалось с 1 апреля до 1 ноября. Сейчас действует ограничение, аналогичное со столичным, - 50 км в час на таких участках:

  • Улица Набережная Заводская (за исключением некоторых участков);
  • Улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
  • Шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
  • Шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр";
  • Улица Маршала Малиновского, от перекрестка с улицей Любарского до моста Усть-Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
  • Мост Центральный и мост Кайдакский.

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