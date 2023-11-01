В Киеве и Днепре на некоторых дорогах на период холодов скорость движения транспорта ограничивается 50 км в час

Детали

По его словам, согласно решению Киевсовета, отныне скорость движения по столице ограничивается до 50 километров в час на участках, где в летний период была разрешена скорость 80 километров в час.

Изменениям скоростного режима подверглись 10 участков улично-дорожной сети Киева, а именно:



Проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);



Улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);



Надднепрянское шоссе;



Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);



Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);



Улица Саперно-Слободская (от улицы Бориса Гринченко до Южного моста);



Проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);



Проспект Воскресенский (от улицы Воскресенской до улицы Алишера Навои);



Проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);



Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы города Киева).



В Днепре, согласно решению исполнительного комитета Днепровского горсовета, ограничение скорости увеличивалось с 1 апреля до 1 ноября. Сейчас действует ограничение, аналогичное со столичным, - 50 км в час на таких участках:



Улица Набережная Заводская (за исключением некоторых участков);



Улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);



Шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);



Шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр";



Улица Маршала Малиновского, от перекрестка с улицей Любарского до моста Усть-Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);



Мост Центральный и мост Кайдакский.



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