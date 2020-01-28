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У Києві судитимуть шахраїв, які вимагали у підприємця хабар у розмірі 85 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У Києві судитимуть шахраїв, які підбурювали керівника держпідприємства до надання хабара у сумі 83,5 тис. доларів США. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру міста Києва.

У Києві судитимуть шахраїв, які вимагали у підприємця хабар у розмірі 85 тис. доларів

"Прокуратурою міста Києва спільно з СУ ГУНП у місті Києві завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою двох осіб у підбурюванні керівника держпідприємства до скоєння корупційного злочину та шахрайському заволодінні грошовими коштами на загальну суму 83,5 тис. доларів США", - сказано у повідомленні.

За версією слідства, двоє осіб, вступивши у попередню змову, намагалися схилити керівника одного з державних підприємств, що підпорядковане Міністерству аграрної політики та продовольства України, до надання хабара службовій особі вказаного Міністерства за вирішення питання про залишення його на посаді.

Розмір неправомірної вигоди, яку підозрювані зажадали від держслужбовця за вирішення цього питання, склав майже 83,5 тис. доларів США.

Під час одержання останнього траншу у сумі 9 тис. доларів США аферистів затримали.

Надалі слідством з’ясовано, що отримані кошти підозрювані не передавали службовим особам Міністерства аграрної політики та продовольства України, а розпоряджалися ними на власний розсуд.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт відносно двох осіб за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, у Києві шахраї за 20 тис. доларів обіцяли сприяння у призначенні на посаду начальника виправної колонії.

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