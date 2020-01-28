В Киеве будут судить мошенников, которые вымогали у предпринимателя взятку в размере 85 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Киеве будут судить мошенников, которые подстрекали руководителя госпредприятия к предоставлению взятки в сумме 83,5 тыс. долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру города Киева.
"Прокуратурой города Киева совместно с СУ ГУНП в городе Киеве завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению двух человек в подстрекательстве руководителя госпредприятия к совершению коррупционного преступления и мошенническом завладении денежными средствами на общую сумму 83,5 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.
По версии следствия, два человека, вступив в предварительный сговор, пытались склонить руководителя одного из государственных предприятий, подчиненного Министерству аграрной политики и продовольствия Украины, в дачи взятки должностному лицу указанного Министерства за решение вопроса об оставлении его в должности.
Размер неправомерной выгоды, которую подозреваемые потребовали от госслужащего за решение этого вопроса, составил почти 83,5 тыс. долларов США.
При получении последнего транша в сумме 9 тыс. долларов США аферистов задержали.
В дальнейшем следствием установлено, что полученные средства подозреваемые не передавали должностным лицам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, а распоряжались ими по своему усмотрению.
По результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении двух лиц по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
Напомним, в Киеве мошенники за 20 тыс. долларов обещали содействие в назначении на должность начальника исправительной колонии.