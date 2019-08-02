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У Києві судитимуть посадовців за розкрадання 2 млн грн на ремонті дитсадка

У Києві судитимуть посадовців за розкрадання 2 млн грн на ремонті дитсадка

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У столиці на посадовців, які розікрали 2 млн грн на ремонті дитячого садка, чекає суд. Про це УНН повідомили у прокуратурі Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно із СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві та ГУ СБУ у місті Києві та Київській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання понад 2 млн гривень, виділених на капітальний ремонт дитячого садка, розташованого на території Печерського району міста", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2015 році посадові особи Управління житлово-комунального господарства та будівництва уклали з підприємством-підрядником договір на проведення робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу.

У подальшому на підставі затверджених актів виконаних робіт Управління житлово-комунального господарства та будівництва перерахувало на рахунки приватного підприємства понад 10 млн гривень бюджетних коштів.

Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, виконавцем робіт не здійснені роботи на загальну суму понад 2 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз.

Дії посадовців кваліфіковано за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), санкція якої передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, на Київщині викрили посадовців на розкраданні понад 70 мільйонів гривень.

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